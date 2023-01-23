『【牛革】レザートートバッグ//男女兼用//通勤用//大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 21時 41分に出品され04月29日 21時 41分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

COSは、シンプルで洗練されたデザインが特徴のブランドです。高品質な素材を使用しており、長持ちするアイテムが揃っています。



【デザインと機能性】

このトートバッグは、オリーブグリーンのレザーで作られており、どんなスタイルにも合わせやすいです。大容量で、日常使いに最適です。



【付属品】

保存袋が付属しており、バッグを保護するための便利なアイテムです。



- ブランド: COS

- 色: オリーブグリーン

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋

- サイズ: H44cm W40cm H10cm

- 持ち手: 26.5cm

- 状態: 非常に良い

- 素材: 牛革



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【牛革】レザートートバッグ//男女兼用//通勤用//大容量