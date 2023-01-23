『【牛革】レザートートバッグ//男女兼用//通勤用//大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 21時 41分に出品され04月29日 21時 41分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 13250
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ステイトオブエスケープ マイクロ ショルダーバッグ 阪急うめだ本店限定カラー
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タマキニイメtamaki niime しょるぽ インディゴ染めショルダーバッグ
¥ 7625
落札価格10075円
580 入札履歴
終了
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