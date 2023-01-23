『ロンシャン ロゾ バンブー レザーバッグ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 39分に出品され03月24日 14時 39分に終了予定です。即決価格は31,799円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン ロゾ バンブー レザーバッグ ブラック



新品未使用



ショルダー紐、保存袋付き





以下、公式ホームページより。



このトップハンドルバッグは、流れるようなラインと幅の広い鞘尻型が魅力です。必要なものすべてを簡単に持ち運べる、毎日のマストアイテムです。

取り外し可能なストラップで、気分に合わせたスタイルを楽しめます。 ロンシャンは、シンプルで洗練されたスタイルを組み合わせ、アイコニックなロゾラインを全面的に刷新しました。しなやかでさりげなく、装飾控えめなモデル。



アイコニックなバンブークラスプが際立つデザインです。カウハイドを使用しクリーンなエッジで仕上げた、この上なくスリークなライン。モデルのグラフィカルなシェイプが引き立つデザインです。





拡張可能 : 30 cm (L) x 23.5cm (H) x 12 cm (W)



色: ブラック

素材 : カウハイドレザー

金具等 : シルバーカラー

裏地 : スプリットベルベットカウハイド



重さ : 983 g



外側の詳細

クロージング : メタリックバンブー

ストラップ : 取り外し可能



内側の詳細

ファスナー付ポケット : 1

塗装された内側ポケット : 1

キーホルダー : 1







カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革



入学式

卒業式

入園式

卒園式 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン ロゾ バンブー レザーバッグ ブラック