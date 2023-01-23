『HERMES ジッパー付きセーター M ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 16時 11分に出品され03月24日 16時 11分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

HERMESが手掛けたこのセーターは、イタリア製であり、上質な素材を使用しています。肌触りが良く、着心地が抜群です。



【スタイリッシュなデザイン】

ジッパー付きのデザインと、オレンジのトリミングが特徴的で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。カジュアルなシーンからフォーマルな場面まで幅広く活躍します。



- ブランド: HERMES

- 色: 黒

- デザイン: ジッパー付き、長袖

- 製造国: イタリア

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HERMES

ジッパー付きセーター

M

ブラウン