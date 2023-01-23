『90s 古着 Wrangler ネイビー フリース 長袖シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 10時 32分に出品され04月28日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

このWranglerのシャツは、柔らかいフリース素材で作られており、快適な着心地を提供します。寒い季節にもぴったりです。



【スタイリッシュなデザイン】

ネイビーの色合いがシンプルでありながらも洗練された印象を与え、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



【実用的なポケット】

前面には2つのポケットがあり、収納力も兼ね備えています。日常使いにも便利です。



- ブランド: Wrangler

- 色: ネイビー

- 素材: フリース

- ポケット数: 2

- 袖の長さ: 長袖



AIご覧いただきありがとうございます。





東京のヴィンテージショップで購入しました。90sのラングラーのフリースシャツです。



大きめのサイズ(3XL)珍しいと思います。



色 ネイビー



素材 コットン100%



サイズ

着丈 83

身幅 76

肩幅 60

袖丈 70



#ジャンティーク

#アメリカ製

#ヴィンテージ



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

古着

Wrangler

ネイビー

フリース

長袖シャツ