『3199⭐ ルイヴィトン アルマBB マルタージュ デニム FL2119【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 23時 08分に出品され03月27日 23時 08分に終了予定です。即決価格は123,948円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿ 商品詳細 ✿

LOUIS VUITTON （ ルイヴィトン ）

アルマBＢ マルタージュ デニム

プレフォールコレクション

FL2119

2019年製





✽コンデション：

使用感少なく画像の通り状態はとても良いです。

（金具に細かな小キズ、極僅かな角スレあり）



✽サイズ（約）：w23.5 × h17.5 × d11.5（cm）



✽カラー：インディゴデニム×ブラウン



✽仕様：2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

✽素材：デニム



✽製造国：France



✽付属品 ：箱、保存袋、カデナ、ショルダーストラップ



✽シリアルナンバー・型番：

ICチップ内蔵

FL2119



✽購入場所：ブランドオークション会場





















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ブランド ハイブランド レディース ルイヴィトン ビトン LV バッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ モノグラム

jd 240515 3-1 （045342） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 3199⭐

ルイヴィトン

アルマBB

マルタージュ

デニム

FL2119