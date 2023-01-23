『ノートパソコン 本体 B65 window11 i5 SSD 512 第8世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 45分に出品され03月17日 00時 45分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ダイナブック
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美品Win11 LAVIE SN202H/i3/8G/500G/DVD/WLAN
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【格安出品】メモリ16GB/i5/DELL/小型/windows11
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¥ 8580
surface book 2 i7 16gb GTX1050 office有り
¥ 16380
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☆高性能☆高年式☆ NEC Lavie N15 i7-1165G7 高速SSD
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11世代デルDell Vostro/corei5/16GB/FULL HDカメラ
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落札価格12400円
621 入札履歴
終了
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