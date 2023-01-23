『ノートパソコン 本体 B65 window11 i5 SSD 512 第8世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 45分に出品され03月17日 00時 45分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OS···Windows11 Pro

CPU···Intel Core i5

メモリ···16GB

ストレージ種別···SSD

ストレージ容量···481GB〜512GB

その他特徴···Officeあり





東芝ノートPC Win11 第8世代 薄型 テレワーク dynabook ダイナブック

領収書発行してません



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●設定済みです。電源入れてすぐご利用になれます。

●2019年発売モデルです

●Webカメラあります

●SATA SSD搭載 512GB 新品

●メモリも強力 16GB DDR4

●大きめ15.6インチ画面です

●DVD RW付いてます

●ACアダプター付いています

●ストレス無し！裏面ゴム足は4点付き

●梱包は安心新品ダンボール

(本体サイズ約379*258*24)mm

約2.4kg



他にも販売中です！！

#ソフィアPCショップ



スタート即決価格24,800円。即購入可。交渉中でも早い物勝ちです。毎日値下げ中。

【型式】B65/DN

【OS】Windows11 Pro 64bit

【CPU】インテル Core i5 8250U

【ディスプレイ】15.6型 解像度1366×768

【グラフィック】Intel(R) UHD Graphics620

【インターフェイス・他】

USB3.0×4

マイクイヤホン端子

D-SUB

HDMI

SDスロット

Bluetooth

無線(WiFi)・有線LAN



【ソフト】

★MS Office 2021 pro

ワード、エクセル、パワポ等

デスクトップにプロダクトキー有り

★リカバリー方法メモ

★セキュリティソフトはWindows標準

Windows defenderが入ってます



【バッテリー】

充電可能でした。状態写真参考



【状態】

パームレスト 小傷

キー テカリ微小

タッチパッド 小傷

天板 小傷

裏面 小傷

液晶 大きな問題無し

側面 やや傷



新品SSD512GBへ変更し仕上げています。大きなダメージなく良品の部類と思いますが、中古品につき写真で判断できる方、細かい見落とし等ご理解ある方はよろしくお願いします。



#ソフィアPCショップ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイナブック