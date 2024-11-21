『KATO 荷物車・郵便車オリジナル10両セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 07分に出品され03月31日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KATOの荷物車・郵便車 オリジナル10両セットを出品します。

全車両、単品を新品で購入しております。

尾灯の点灯確認以外、走行はさせたことが無く、

ここ数年はケースの中でずっと眠ってました。

組合せは以下になります。

・マニ60 2639 × 2

・マニ36 2114 × 1

・マニ37 2020 × 1

・オユ10 2572× 1

・オユ10 2038 × 1

・マニ50 2191 × 1

・マニ44 2067 × 1

・ワサフ8009 × 1

・スニ41 5 × 1

全車両がTOMIXの車両ケース6217に入っております。



◇マニ37の尾灯が残念ながら点きません。他は全て

仕様により、片側のみの点灯です。

また、レールの状態により、走行時はちらつく事

があります。

◇紙のカバー(スリーブ)はわずかにすれや傷が有り

ますが、ケースや車体には目立つ傷や汚れは無い

と思います。

ただ、あくまで当方の検車結果で中古品です。

写真をご参照いただき、上記注意事項、難点も

含めて、許容できる方の購入をお待ちしており

ます。

なお、業務の関係で帰宅時間が遅いため、発送は土日、祝祭日になってしまうと思います。

すみませんが、よろしくお願いいたします！



(2024/11/21追記)

オマケとして、不要になった「KATOカプラーN JP A」をお付けします(最後の写真参照)。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 目立った傷や汚れなし