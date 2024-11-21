『KATO 荷物車・郵便車オリジナル10両セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 07分に出品され03月31日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
飛鳥田中様専用 92032&92033 国鉄415-1500系 基本&増結
¥ 7800
グリーンマックス近鉄22000系ACE基本4両編成セット（動力付き30193）
¥ 7020
阪急 7300系 6両セット
¥ 10920
HOゲージ 475系急行電車 5両セット
¥ 24990
誰でも購入可 小田急1000形 1094編成 Nゲージ
¥ 15000
マイクロエース 北総鉄道9100形２次車
¥ 15500
KATO タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS・エコM付（1両）×4
¥ 12960
KATO 10-366 20系寝台客車7両セット
¥ 9425
Nゲージ MODEMO モデモ 東急デハ80形 1灯型 2両
¥ 7193
HOゲージ ED11 電気機関車
¥ 23000
KATO 10-408、409 253系成田エクスプレス 基本増結 9両
¥ 12025
tomix 2744 2737 2122 など10点まとめて
¥ 7020
KATO 10-298 683系2000番台「しらさぎ」５両基本セット
¥ 10399
10-179 189系 グレードアップあさま 直流特急形電車
¥ 7020
さくら様専用
¥ 13500
TOMIX トミックス 98831 205系 埼京・川越線 セット
¥ 11408
鉄道コレクション 西日本鉄道8000形 6両セット トミーテック 鉄コレ
¥ 7644
KATO JR東海 383系 特急しなの 6両セット
¥ 9360
落札価格8580円
228 入札履歴
終了
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