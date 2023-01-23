『NFL インディアナポリス コルツ 刺繍 ロゴ レザージャケット スタジャンXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 10分に出品され03月03日 17時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可、即購入歓迎！！

新品未使用



レトロかつ重厚な仕上がりは最高品質と言っても過言ではなく、末永く愛用できる一着に仕上がっています。豪華刺繍で男性も女性もカッコよく着られるデザインです。



素材：PUレザー

中綿：ポリエステル



USサイズ：XL



着丈75 身幅66 肩幅53 袖丈69



(素人の採寸ですので若干の誤差はご了承願います。)



どうぞよろしくお願いいたします。



※お品物の色合いは、写真撮影、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。



海外製品ですのでタグなかったり、切れたり、糸のほつれ、汚れ、シワ等ある場合があります。ご了承ください。完璧を求める方、神経質の方はご遠慮願います。



出荷まで大体7日かかります。お急ぎの発送はご対応いたしかねますのでご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。



沖縄は2000円追加で送料頂戴いたします。沖縄の購入ご希望の方はコメントにてご連絡ください。



※ご購入の前に普段着用されているものと実寸サイズを比較してみることを強くオススメします。



格安出品のため、予めご了承くださいますようお願いいたします。



スタジャン レザージャケット レーシングジャケット

ライダースジャケット バイク ライダー ベースボール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

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