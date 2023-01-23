『wk1101 ノースフェイス ダウン ジャケット アウター【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 16時 47分に出品され04月02日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/

寒さ無縁のハイスペックモデル/



高機能なアウトドアブランドながらファッション性も兼ね備えているため、近年人気のノースフェイスダウン。

カラーは人気のブラックです。



900フィルパワーの高品質かつ保温性に優れたグースダウンを使用。

防寒性は抜群です。



「サミットシリーズ」という過酷なアウトドアにも耐えうる機能性と、快適な着心地を実現するノースフェイスの最高峰ラインで作られた商品です。



洗練されたノースフェイスらしいデザインで、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍できます。



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。



肩幅47身幅59着丈70袖丈68



ロゴに傷みがあります。右腕と後ろ身ごろにリペア跡があります。

サイズ表記タグがありません。



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#zacdown

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#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#ザノースフェイス

#ダウン

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wk1101

ノースフェイス

ダウン

ジャケット

アウター