『Windowsパソコン メモリ32GB【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 14時 46分に出品され04月05日 14時 46分に終了予定です。即決価格は47,500円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年3月に購入し、使用頻度は月に3時間使う程度でした。素人目ですが、傷も無く動作にも問題はなく比較的キレイな方かと思います。

個人の主観によりますので、気になる方はご遠慮ください。



購入時の箱に梱包して発送いたします。



購入額：120,000円



THIRDWAVE DX-R7



PCスペック↓



OS：Windows 11 Home 64ビット



officeソフト：付属無



セキュリティソフト：付属無



CPU：インテル Core i7-1355U ( 最大5.0GHz/10コア/12スレッド)



グラフィック機能：インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)



電源：ACアダプター 65W



メモリ：32GB DDR4 SO-DIM(PC4-25600/16GBx2/2チャネル)



SSD：1TB SSD



光学ドライブ：無



カードリーダー：microSDカードリーダー (SDXC対応)



サウンド：内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド



LAN：ギガビットLANポート×1



Bluetooth：Bluetooth 5.2



ディスプレイ：15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ(1920 x 1080 ドット表示)



駆動時間(JEITA 測定法 3.0)：4.8時間(動画再生時)/8.8時間(アイドル時)



無線LAN：インテル Wi-Fi 6 AX201(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)



WEBカメラ：HD WEBカメラ



マウス：PCには付属していなかったため、自分で電気屋で購入しました。もしよかったらお使い下さい。（価格にはPCのみの料金しか入れていないのでマウスはプレゼントいたします）

※TYPEC・HDMIのポートがあります。



保証書：無（ドスパラ会員証に紐付けられた保証書兼領収書しかなく、保証規定で持ち主が変更された場合は保証対象外となっています。その為保証が必要ない方のみお願いいたします） 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドスパラ