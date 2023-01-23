『ベッツラボ獣医師監修メディムース猫用腎臓サポート95g×48グレインフリー国産【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 26分に出品され03月25日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,174円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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95g×48個

詳細は画像をご覧ください。

賞味期限2026年11月

(画像より賞味期限が長くなっている可能性があります)

お安く出品しております、お値引きはご容赦ください。

同梱の場合はお値引きできる可能性がございますので、お問い合わせくださいませ。





72個13,597円

96個17,996円





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土日の発送を除き、リサイクル梱包材を使用して、佐川急便で発送致します。



※急なお休みや出荷予定の変更があります、必ずプロフィールをご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベッツラボ