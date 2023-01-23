『フリーホイーラーズ リンドバーグ 36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 00時 56分に出品され04月22日 00時 56分に終了予定です。即決価格は13,420円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 リンドバーグになります。

サイズは36。

バックルに塗装剥げの錆ありますがそれ以外は状態良好になると思います。

NCNRでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フリーホイーラーズ リンドバーグ 36