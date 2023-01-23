『90s フィッシングジャケット ダックハンターカモ アメカジ y2k テック系【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 49分に出品され03月06日 17時 49分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・アイテム

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ウールリッチ L.L.Bean アークテリクス パタゴニア ノースフェイス



・メインカラー

カモ柄



・コンディション

特に無し

※写真にてご確認ください。素人の為、検品漏れがある可能性があります。



・サイズ

表記サイズ：XXL



・実寸

着丈 : 72cm

身幅 : 77cm

肩幅 : 65cm

袖丈 : 69cm

※採寸には若干の個人差がありますので、ご了承ください。



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"A955" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ラボラトリーベルベルジンアール

カテゴリ ファッション

メンズ

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