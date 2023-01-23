『エンジニアードガーメンツ ジャングル ファティーグ サファリ ジャケット XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 19時 48分に出品され03月29日 19時 48分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ENGINEERED GARMENTS ジャングル ファティーグ サファリ ハンティング ジャケット XS ネイビー エンジニアードガーメンツ jacket



エンジニアードガーメンツ ジャングルファティーグ サファリジャケットになります。



【サイズ】

肩幅 約49cm

身幅 約54cm

着丈 約69.5cm

袖丈 約53.5cm



【condition】



【B】



S…未使用

A…美品

B…一般的な中古品

C…やや傷や汚れあり

D…傷や汚れあり



肩付近に若干のヤケがございますがまだまだ着用いただけます。

コンディションはあくまでも主観となります。



【商品について】

・表記している実寸は全て素人による採寸です。多少の誤差はあらかじめご容赦下さい。

・傷や汚れなどは細心の注意を払い出品時に検品しておりますが、見落としがある場合もあり、加工との判断がつかない物もございます。

・入札は全ての写真、説明を読んだ上でお願い致します。

・光の加減により、写真と実際の商品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

・写真や説明文にてご判断頂き、あくまで自宅保管の中古品である事をご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エンジニアードガーメンツ

ジャングル

ファティーグ

サファリ

ジャケット

XS