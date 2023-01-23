『アニアリ aviary 2wayショルダーバッグ クロコ型押し A4収納可能【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 25分に出品され03月18日 12時 25分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.838



★aniary アニアリ



2wayショルダーバッグ



ブリーフケース



クロコ型押し



A4サイズ収納可能



本革 リアルレザー







★サイズ



縦 26cm

横 38cm

マチ 8cm



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。







★カラー ダークブラウン系

緑が混じった様な茶色





★商品状態 使用に伴うスレある程度



ショルダー未使用





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◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。





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◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。

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◇梱包または保管時のシワはご理解したうえで

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◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アニアリ

aviary

2wayショルダーバッグ

クロコ型押し

A4収納可能