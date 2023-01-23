『90s nike ビーニー ビンテージ ニット帽 オールド シンプル 80s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 44分に出品され03月18日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ゴリマキの古着ニット帽ビーニー





【ブランド モデル】nike



【年代】90s



【生産国】TAIWAN製





【実寸サイズ】



たて47cm

よこ48cm



（多少の誤差はご了承ください）







【コンディション】



良好



全体的に特筆すべき目立ったダメージや汚れは見当たりません。年代を考慮すると良いコンディションになります。





※ヴィンテージ品のため、細かい汚れやダメージなどがある場合があります。神経質な方や完璧なものをお求めの方はご遠慮くださいませ。





【商品説明】





シンプルに存在感がぱないです





お好きな方は是非、この機会にご検討くださいませ☆





※他の販路にも出品中のため、急遽取り下げる可能性があります。その際はご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 90s

nike

ビーニー

ビンテージ

ニット帽

オールド

シンプル

80s