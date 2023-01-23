『LIZLISA サイドハートバックル Aラインコート ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 06分に出品され03月17日 22時 06分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品説明》



LIZLISA サイドハートバックルAラインコート



【色】ブラック 黒

【サイズ】free

【実寸】身丈87cm / 身幅47.5cm / 肩幅38cm / 袖丈57.5cm / 袖口15cm / ウエスト41.5cm



定価¥20,000ほど



・1年前に購入、3.4回ほど着てクローゼットにしまいっぱなしでした

・素人保管のため神経質な方はお控えください



《即購入可》



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リズリサ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LIZLISA

サイドハートバックル

Aラインコート

ブラック