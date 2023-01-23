『HERZ ヘルツ キャメル ダレスリュックM レザー ビジネスバッグ 仕事 男女【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 37分に出品され03月30日 07時 37分に終了予定です。即決価格は26,840円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【定価】¥70400

【値段交渉】 ◯

【出品日時】 8月

【発送】 1〜3日以内

【状態】S 未使用



S未使用または新品同様のお品物

Aコンディション良好な美品

B使用感がある比較的良好なお品物

C全体的に使用感のあるお品物

D強い使用感または難ありのお品物

Jジャンク品 （状態未確認、故障、欠品など）





男女問わずスーツにも合う人気のリュック！

A4が入る構造なのでビジネスシーンで使いたい方はSサイズではなくMサイズが推奨されています。

持ち手もしっかりしているので手持ちも様になります。



革独特の初期キズはありますが、タグ付きの未使用品です！

写真によっては色褪せのように見えるかもしれませんが、実物は色褪せなく少し濃いめのキャメル（5枚目と9枚目が実物に近いです！）で超美品です！



手元に届いた際に思ったより悪い！と感じたら返品もすぐに受けますので、ぜひ前向きにご検討ください♩（すり替えは絶対に許しません）





上記のランクはあくまで個人的な主観になりますが、なるべく分かるように様々な角度で詳細の画像をアップしていますので写真をご確認ください。



保管時につくような多少のホコリスレコキズはご容赦ください。





他にも見たい箇所や、気になる方はお気軽にお声がけください！





【サイズ】

縦：38cm 横 ：30cm 奥：11.5cm



【素材】

ラディーゴ（ハードレザー）





他にも綺麗なバッグや珍しい商品ばかり激選して出品しています！ぜひご覧ください♩





全体はこちら→ #Rakudaショップ

HERZはこちら→ #HERZラクダ





★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。





＊＊＊＊＊ 返品対応しています ＊＊＊＊＊



商品画像と大きく異なる場合や

破損、不備の初期不良がございましたら、

受取する前にご連絡ください。





是非この機会にいかがでしょうか☆



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他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てくださいね☆

40801-304 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HERZ

ヘルツ

キャメル

ダレスリュックM

レザー

ビジネスバッグ

仕事

男女