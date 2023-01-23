『極美品 PORTER TANKER BRIEFCASE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 20時 12分に出品され04月09日 20時 12分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PORTER/TANKER



2WAY OVERNIGHT BRIEFCASE



【品番】622-79309



【定価】 45,100円税込



ショルダーベルト 欠品



【カラー】 ブラック



【サイズ】 W:440mm/H:320mm/D:180mm



【重量】 1010g



【容量】 19ℓ



【素材】 表：ナイロンツイル

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



使用回数も4.5回ほどで状態は非常に良好です。



ポーター

ビジネスバック

ブリーフケース

バック

カバン

タンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 PORTER

TANKER

BRIEFCASE