『Nike SB RPM リュック 26L S/M新品未使用タグ付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 44分に出品され03月15日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：53cm×34cm×17cm

RPM

■容量：26L



●スケートボードを簡単に持ち運べる

バックル付きストラップ付。

●大容量のジッパー付きメインコンパートメント。

●内側の小物用メッシュポケット。

●曲線的なショルダーストラップが快適にフィット。

●外側のジッパー付きスリーブに最大15インチ

のラップトップを収納可能。

- ブランド: Nike SB

- 容量: 26L

- サイズ: S/M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Nike

SB

RPM

リュック

26L

S/M新品未使用タグ付