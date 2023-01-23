『TATRAS ボルボレBORBORE紺 ダウンジャケット フード付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 21時 40分に出品され04月25日 21時 40分に終了予定です。即決価格は32,130円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 超希少サイズ01【S】

6年前TATRAS &STRADA ESTにて購入した正規品になります。

年数は経ちますが流行りに左右されないモデルの上

普段着用する機会は少なく、数回程度の物となりますので、状態は極めて良好です。



レシート、ギャンティーカード等ご希望でしたらお付け致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

ボルボレBORBORE紺 ダウンジャケット

フード付き