『FURLA ピンク ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 14分に出品され03月14日 20時 14分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

FURLAは、イタリアの高級ブランドであり、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このハンドバッグは、FURLAの特徴をしっかりと受け継いでいます。



【デザインと機能性】

ピンクのレザー素材で作られたこのバッグは、エレガントでありながら実用的です。ダブルジッパー仕様により、開閉がスムーズで、外側には便利なポケットも備えています。



【スタイルのアクセント】

このハンドバッグは、どんなコーディネートにも合わせやすく、特別な日の装いにも日常使いにも最適です。



- ブランド: FURLA

- 色: ピンク

- 素材: レザー

- デザイン: ハンドバッグ

- ジッパー: ダブルジッパー

- ポケット: 外側ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

ピンク

ハンドバッグ