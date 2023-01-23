『90s NISSIN vintage mesh cap【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 33分に出品され04月01日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



90s NISSIN vintage mesh cap

90年代 ヴィンテージ メッシュ キャップ ニッシン





●実寸サイズ(約)

頭周55cm、高さ11cm、つば7.5cm

（素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください）





◉商品説明◉



90sのNISSINのメッシュキャップです。



ネイビーボディで使いやすいです。



バックのスナップで調節可能です。

被りは深めの作りになっております。



大人気のアイテムですのでお探しの方は是非◎



古着 80s キャップ cap 90s





《発送》

小さく折り畳んでお送りするためたたみシワができます。

梱包にはリサイクル資材を使用する場合がございます。

あらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 90s

NISSIN

vintage

mesh

cap