『〔美品〕CANADA GOOSE カナダグース ジャスパー Sサイズ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 51分に出品され03月16日 02時 51分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

CANADA GOOSE



●商品名

メンズ ダウンジャケット 正規品

Jasper Parka ジャスパー コヨーテファー



●付属品

専用ハンガー

専用保存袋



●カラー

黒 ブラック



●サイズ：S

肩幅46cm

身幅53cm

袖丈65cm

着丈80cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

ポリエステル コットン ダウン フェザー



●商品状態

購入してからワンシーズンのみで、3〜4回ほど着用しました。

着用時以外は専用保存袋に入れ保管していました。



目立つような汚れやスレなどはありませんが人の手に渡ったものですので細かなところを気にされる方、神経質な方はご遠慮下さい。



素人目なので、細かな汚れや傷など見落としてる場合があります。その際はご了承ください。



●購入元

カナダグース大阪

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場４丁目３−２ ヒューリック心斎橋ビル １階



カナダグース店舗での購入の為、修理・クリーニングも店舗で可能です。



返品は基本すり替え防止で行ってませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 〔美品〕CANADA

GOOSE

カナダグース ジャスパー Sサイズ ブラック