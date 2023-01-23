『ジュンイナガワ JUN INAGAWA ×NIGHTCLUB パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 17分に出品され03月19日 02時 17分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jun Inagawa x nightclub anarchy hoodie



Lサイズ

着丈73cm

肩幅59cm

身幅58cm



プルオーバー パーカー ドロップショルダー

裏起毛 パイル生地



古着ということをご理解できる方のみよろしくお願いします！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジュンイナガワ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ジュンイナガワ

JUN

INAGAWA

×NIGHTCLUB

パーカー