『すずらん様専用 ルイ・ヴィトン m82291 二つ折り財布【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 56分に出品され03月16日 18時 56分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

ルイ・ヴィトンのこの二つ折り財布は、クリーム色のレザーにモノグラムパターンが施されており、洗練されたデザインが特徴です。



こちらで半年前購入。

正規品 限定品 m82291

お気に入りで使用していました。

新しい財布にしたのて、出品します。



ルイヴィトン折り財布

半年使用

使用感あります。

ICチップ確認済

傷 スレ 汚れ あり

ご理解の上でご購入お願い致します。

中古品ですので、細く気にされる方は正規店にて、ご購入お願い致します。





【機能性】

内部にはカードスロットがあり、収納力も抜群。ファスナー式の開閉で安全性も高いです。



【ブランドの信頼性】

ルイ・ヴィトンは世界的に有名なラグジュアリーブランドであり、その品質とデザインは多くの人々に愛されています。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: クリーム色

- デザイン: モノグラムパターン

- 素材: レザー

- 内部ポケット: カードスロットあり

- ロゴ: LOUIS VUITTON

- 開閉方式: ファスナー式



ご覧いただきありがとうございます。



柄/種類...モノグラム系



柄/詳細...モノグラム



カラー...ベージュ



ライン名...ポルトフォイユ



柄/種類...レザー系



柄/詳細...レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ すずらん様専用 ルイ・ヴィトン

m82291

二つ折り財布