『【CHAMPION】REVERSE WEAVE CREWNECK NAVY L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 46分に出品され04月21日 13時 46分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【CHAMPION】



"TRUE TO ARCHIVES"



REVERSE WEAVE 2nd PATENT CREWNECK SWEAT SHIRTS

NAVY

『KENTUCKY TRACK』

L



"ザ キング オブ スウェットシャツ"

と評されたCHAMPIONからリリースされる

TRUE TO ARCHIVES。



CHAMPIONの100年を超える歴史の中で培ってきた素材、

デザインなど"Archives"の資産を掘り起こし、

忠実に再現して完全復刻した商品のラインです。



1952年に2度目の製法特許を取得した

「REVERSE WEAVE(リバースウィーブ)」を復刻した、

2ndパテントモデル クルーネックスウェットシャツのプリントモデルが登場。



本来は縦方向に使われる生地を横方向に使用して縦の生地の縮みを防ぐと同時に、

1938年の1stモデルには搭載していなかった

両脇の「EXPANSION GUSSET(エクスパンションガゼット)」を採用することで

横の縮みへの影響も少なくし、動きやすさにも配慮したモデルです。



四方をすべて縫い込んだ通称「タタキタグ」のディテールや、「REVERSE WEAVE」と「EXPANSION GUSSET」のパテントナンバーを表記した襟ネームも忠実に再現しています。



プリントには実在のヴィンテージ商品のデザインを採用しており

リアルでだだならぬ雰囲気を醸し出しています。

さらに、左袖にCロゴワッペンが付いていない点も当時の仕様そのままにしており再現度も素晴らしいチャンピオンファンにはたまらない一着です。



ゆったりとしたシルエットでメリハリのあるリブの絞り、

しっかりとしたネック部分は伸びもなく

長年着ても問題ない頑丈さです。



裏地は裏起毛を使用しており、保温性もあり重宝する一枚です。



別でSILVER GRAYボディの 『UCA-S』もご用意していますので

是非ご覧になってください。



【カラー】



NAVY



【サイズ】



L



肩幅 55.0cm

身幅 60.0cm

前着丈 69.0cm

後着丈 69.0cm

袖丈 65.0cm

アーム 33.0cm

袖口 7.0cm



【生地】



Cotton 100%





【生産国】



日本 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【CHAMPION】REVERSE

WEAVE

CREWNECK

NAVY

L