『FUJIFILM フジフィルム XF23mm F1.4 R フィルター付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 51分に出品され03月18日 12時 51分に終了予定です。即決価格は26,622円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つキズはなくとてもきれいな状態です。

レンズ内は小さな埃はありますが、撮影には支障ないレベルです。

動作確認済み

カメラ専門店「Ａ」判定



ケンコープロテクトフィルター Zeta Quint 1枚お付けします。



付属品は写真のとおり



#xf23mm

その他特徴...前面レンズキャップ付き、レンズフード付き、背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Xマウント ブランド: フジフイルム／フジゼロックス