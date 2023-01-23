『SNIDELウエストフィットロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 40分に出品され03月29日 04時 40分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表地: 90% 羊毛, 10% ナイロン; 裏地: 100% ポリエステル

取り扱い案内

ドライクリーニングのみ

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定価46750円です。



この商品について

[生産国]:中国

[洗濯情報]:ドライクリーニング

SIZE:0 肩幅:44cm 袖丈:52cm ゆき丈:76cm 身幅:45cm 着丈:116cm

イテム説明 【構築的なフォルムでスタンダードなアイテムをモードに昇華させたロングコート】 【Design/Styling】 ウエストと袖口を構築的なパターンでシェイプさせた独特のシルエットが特徴的。ベーシックなオーバーサイズコートを「SNIDEL」ならではの手法で女性らしい辛口モードなアウターに仕上げました。フェミニンな印象を与える大きめのラペルが存在感を高めるポイントに。バックウエストにはボタン留めのベルトをあしらい、後ろ姿まで抜かりなく仕上げています。 【Fabric】 国内尾州産の高級感のある素材を使用。スーパー100原料とメリノウールをブレンドした二重織の生地で暖かく快適な着心地を実現。更に、ベロア調に起毛したビーバー加工を施し軽さを表現しました。アイボリー、チャコールグレー、ベージュのベーシックで合わせやすい3色のカラー展開でお届けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SNIDELウエストフィットロングコート