『H ビューティー&ユース 長袖シャツ Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 19分に出品され03月25日 19時 19分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この長袖シャツは、黄色と白のストライプデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【高品質な素材】

100%コットン製で、肌触りが良く、通気性にも優れています。快適な着心地を提供します。



【お手入れ簡単】

洗濯機で簡単に洗えるため、日常使いにも最適です。



- 色: 黄色と白のストライプ

- サイズ: M

- 素材: コットン100%

- 価格: 24,200円（税込）

- 商品名: 長袖シャツ



新品未使用

詳細寸法はご自身でネット検索お願い致します。

最初から底値設定です。値下げはめんどくさいので受け付けておりません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ H



ビューティー&ユース 長袖シャツ

Mサイズ