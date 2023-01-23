『セブンテン seventen コットンカットワークレースドレス(ブラック)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 15分に出品され03月24日 08時 15分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年にオンラインショップにて購入し、数回着用しました

とても気に入っており大切に着用しておりましたが、着用に伴う使用感や毛羽立ちがございますので、ご理解いただける方のみご購入ください。





36,300円(税込)





カットワークレースを贅沢に使用したSEVEN TEN by MIHO KAWAHITO らしいノーブルなコットンドレス。

前身頃のフロント部分は無地で切り替え、洗礼された大人っぽいクラシックな印象に。

袖と裾をレースにすることで夏でも重たい印象にならず涼しげです。

ウエストがゴム仕様でストレスフリーなのもポイント。

ブラックとホワイトの2色展開です。



-アイテム情報-



サイズM

着丈132

バスト96

ウエスト65

肩幅35

袖26.5



ウエストゴム仕様/両脇ポケット/背中ファスナー



カラー···ブラック



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ セブンテン seventen

コットンカットワークレースドレス(ブラック)