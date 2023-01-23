『【新品未使用品】アークテリクス マンティス2ブラックⅡ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 20時 15分に出品され04月13日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ブランド：ARCTERYX

●品名：MANTIS2

●品番：X000008973

●カラー：Black Ⅱ

●サイズ：2.5L

高さ：20cm

幅：24cm

マチ：7cm

※多少の誤差はご了承ください

●重さ：190g

●素材：ポリエステル100％

●定価：8470円

●状態：新品・タグ付き、未開封です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用品】アークテリクス マンティス2ブラックⅡ