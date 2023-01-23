『ONSO hpct_03_ub63 ヘッドホンケーブル【ほぼ新品】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 53分に出品され04月01日 09時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年1月頃購入しましたが、一度開封し、使わなかったため出品します。



ONSO hpct_03_ub63

XLR → 3.5pin



Focal Clear Mg Professional に最適です。



6N導体と数種類の4N銅を撚り合わせたハイブリッド構成03のツイストタイプヘッドホンケーブル。

全音域のバランスや鮮明さを重視した聴き疲れすることのない音で、長時間のリスニングに最適です。



使用は3回程度でダメージもなくほとんど新品です。

画像にあるもので全てとなります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い