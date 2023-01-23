『レア！ハミルトン アヴィレックス Wネーム カーキHamilton Avirex【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 17時 36分に出品され03月15日 17時 36分に終了予定です。即決価格は59,000円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旧ロゴのハミルトンカーキアヴィレックス。

MA-1などで有名なアヴィレックスとのWネームです。

ムーブメントは機械式手巻きです。



ベルトはオリジナルですので、ダメージあります。



下記ページ参照ください。



https://www.unwindintime.com/products/hamilton-avirex-branded-9219-hacking-khaki-field-watch



ベルトはオリジナルですので、ダメージあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ レア！ハミルトン

アヴィレックス Wネーム カーキHamilton

Avirex