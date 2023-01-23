『ステラマッカートニー エコレザー パンチング ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 12時 37分に出品され03月16日 12時 37分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エコレザー パンチング ショルダーバッグ

クロスボディ アイボリー





サイズ(自己採寸)

高さ 約22cm

横幅 約22cm

マチ 約8cm





購入元

譲っていただいたものですが、全出品者様はブランド品は全て大手リサイクルショップ等で鑑定済みの正規品となります。と記載されておりました



•状態

特に目立つ傷や汚れはなく、使用感も少ない綺麗な商品です✨





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー

エコレザー

パンチング

ショルダーバッグ