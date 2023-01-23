『美品ポーターPORTERプラン リュック バックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 23時 28分に出品され04月10日 23時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 殆ど使用せずに保管していたので美品です。

色はネイビーになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

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