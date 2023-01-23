『Supreme Nike Leather Duffle Bag ボストン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 08分に出品され03月23日 06時 08分に終了予定です。即決価格は23,790円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム ナイキ

Supreme ダッフルバッグ ボストン Supreme ×NIKE ナイキコラボ ボストンバッグ レザー ブラック ドラムバッグ Supreme Nike Leather Duffle Bag



目立つ傷や汚れがなく、とても綺麗な状態です。



※プロフィールの注意事項をよくお読みになり、ご了承の上ご購入をお願いします。



サイズ···Free（縦×幅×マチ＝55cm×29cm×30cm(42L)



カラー···black

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

Nike

Leather

Duffle

Bag

ボストン