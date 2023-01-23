『JPG Jean Paul Gaultier archive snap bag【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 39分に出品され03月24日 14時 39分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品

JPG ジャンポールゴルチエの3way bagです！

色々なパターンでコーデに落とし込めます。



◾️ブランド

JPG Jean Paul Gaultier



◾️サイズ

縦 38cm

横 37cm

マチ 10cm

持ち手 11cm

ショルダー最長 80cm



※多少の誤差があると思いますが、ご了承くださいませ。



●ご購入について

・即購入可能です。コメント欄で価格交渉中であっても、先にご購入頂いたお客様が優先でございます。

・まとめ割りなど大歓迎ですのでお気軽にご相談くださいませ。



●発送について

・発送期間について、基本的に期限内に発送させて頂きます。

・梱包に関しましては、できるだけコンパクトに行いますが、商品状態を第一優先とし梱包させて頂きます。





写真で状態を確認して頂き状態にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

返品等のご対応はお断りしており、不明点がある場合はご気軽に質問ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンポールゴルチエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ JPG

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Paul

Gaultier

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