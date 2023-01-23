『1960 IWC 自動巻き時計【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 04時 22分に出品され04月02日 04時 22分に終了予定です。即決価格は64,500円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

1960 年製のクラシックな高級 IWC 腕時計

非常に魅力的なクラシックな IWC のシグネチャー ロゴ

状態良好

自動巻き Cal.853 ムーブメント

シルバーにサテン ダイヤル。希少な逸品



ご質問ありがとうございます。この時計の詳細は、私が購入した場所からこちらでご覧いただけます: https://antique-watchlife.com/44781.html。

文字盤カラー...シルバー

ベルトカラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイダブリュシー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 1960

IWC

自動巻き時計