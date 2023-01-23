『【mixウール／ビーバー仕上げ】フレイアイディー／カラーレス•ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 15時 22分に出品され03月17日 15時 22分に終了予定です。即決価格は11,179円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品名》



【FRAY I.D（フレイ アイディー）】



⚫︎ mixウール／ビーバー仕上げ

カラーレス（ノーカラー）

スナップボタン（比翼仕様）

ロングコート





※当方が作成した説明文、画像となるため、

“無断転載”はお控えください。









▼柄・カラー



ピンク



※モニターに寄っては、画像と実物との誤差が生じることもございますので、

予めご確認の上でのご購入お願いいたします。









▼素材・生地



※詳細ほか、画像参照









▼サイズ



表記

【0】（S相当）



実寸サイズ（cm）

⚫︎肩幅 37.5

⚫︎身幅 48

⚫︎身丈 111.5

⚫︎袖丈 60.5









▼状態・コンディション



〔C〕

ポケットフラップなどの干渉しやすい部分に若干のスレ感は見受けられますが、着用を害する大きなダメージはない状態。（※画像参照）中古品としては、まだまだ充分活用して頂けます。



【評価基準】

〔S〕極めて新品・未使用に近い。

〔A〕美品。もしくは使用感がほぼ見受けられない。

〔B〕良好な状態。目立ったダメージはなく、使用感は少ない。

〔C〕一般的な中古品。多少の使用感やダメージ。

〔D〕ダメージがあるものの、まだまだご利用可能。

〔J〕ジャンク品。大きなダメージあり。



画像にて、商品状態の補足なども行なっておりますが、あくまでも、「一点物」「中古品」となりますので、予め、ご了承頂いた上でご購入頂けますと幸いです。また、主観的な要素が含まれてしまいますので、気になる点やご不明点ございましたら、コメントにてご質問お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 完売品【mixウール／ビーバー仕上げ】フレイアイディー／カラーレス•ロングコート