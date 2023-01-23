『BP様専用 used 歓迎クレストブリッジブラックレーベルシャドー迷彩リュック黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 25分に出品され03月11日 07時 25分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※画像1〜2枚目は参考に実物は3枚目以降となります。



シャドー迷彩の柄がポイントのポケット×10点の高機能で多収納のリュックです。

撥水性のある生地と止水ファスナーや多収納のポケット、

出張や旅行にも使い易い高機能バックパックです。



定価：3万8000円相当

カラー：ブラック

素材：ポリエステル100％

皮革部分：牛革

収納：×⑩箇所有り 画像9〜11枚目を参照ください。

クッションスペースはありませんが収納⑩にA4サイズのラップトップを入れ特に問題ありませんてした。



採寸：縦43×横30×マチ13cm（多少の誤差がある場合がございます）



正規店にて購入後、数年間他のバックとの使い分けで日常使用しておりました。出品にあたり十分な洗浄、消臭、消毒をしており目立つダメージはありませんがあくまでもユーズド品にご理解あるかたのご購入お願いいたします。

ご希望のかたには防水スプレーによる防水加工をさせていただきますのでお申し付けください。



複数点購入による割引ございます。





BP様専用はこちらはこちら→ #mens_bp 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BP様専用

used

歓迎クレストブリッジブラックレーベルシャドー迷彩リュック黒