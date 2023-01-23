『Champion Reverse Weave トレーナー オリーブグリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 13時 46分に出品され03月31日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャンピオン champion

リバースウィーブ

緑







●サイズ：タグ表記 Lサイズ

肩幅...51cm

身幅...59cm

着丈...68cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





●素材：写真参照





●状態：古着





●その他

自宅保管

タバコすいません

ペットいません





細かいデザイン、使用感などは写真にてご確認ください。

あくまで中古品であることを十分ご理解頂いた上でのご購入をお願いします。

何か気になることなどありましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

トレーナー

オリーブグリーン