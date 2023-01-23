『【新品】Refa / リファビューテックドライヤー スマート(ホワイト)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 15分に出品され03月29日 00時 15分に終了予定です。即決価格は15,750円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品説明



【新品】

★軽量、コンパクトタイプのドライヤー

★大切な方へのギフトにもオススメ

★男性にもオススメ





Refa・リファ

リファビューテック ドライヤースマート



品番 RE-AN-02A（ホワイト）



購入価格 ¥38,000円(税込み)



購入時期 2024年11月





【仕様・サイズ】

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 1150W （HOT、HIGH 時）

サイズ 約216mm×49mm×197mm

電源コード長さ 約 1.7m

重量 約475g（電源コード含む)

風量 約0.9m3/min（HIGH時）

約0.7m3/min（LOW時）

製造元 株式会社 MTG（日本）





※新品・未使用品です。

※重複してしまった為出品致します。

※すり替え防止の為、製造番号を控えさせて頂きますので、予めご了承下さい。

※中身の確認のため開封しました。

※付属品は添付写真の物が全てになります。

(外箱、本体、セット用ノズル、取扱説明書、保証書、ギャランティカード)

※購入先はMTGオンラインショップ本店です。

※保証、使用中の異常についてはMTG公式サイトまでお願い致します。

※保証期間は購入日から1年間となっております。

※送料込み、匿名配送致します。

(らくらくメルカリ便での発送予定です)



その他、不明点についてはコメントにてお願い致します。





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