『メゾンスペシャル シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 23時 05分に出品され03月30日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



MAISON SPECIALのシャツになります。



シャツ1枚でも上から何か着てもカッコよく着れます。

襟元、袖元が若干黒くなっています。

クリーニングに出してからは着用していないです。



定価19,800円

サイズは1ですがL,XLくらいの大きさです。



柄・デザイン···ストライプ

カラー···ホワイト

襟···ノーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ メゾンスペシャル シャツ