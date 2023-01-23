『【美品】タトラス TATRAS KARZ BELBO タトラス ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 35分に出品され03月31日 21時 35分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

KRAZ のダウンジャケットです。上品な光沢が、高級感があり、

とてもかっこいよいです。ベルボをお探しの方は、細かいディティール以外は同じなので、ぜひ！



○サイズ



3 L相当

肩幅 45 身幅 51 着丈 64 袖丈 65.5





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

大きな汚れなどはなく、比較的綺麗なほうだと思います。

ただ状態は主観になりますので、リユース商品に、ご理解が無い方はご遠慮ください。



○カラー

ブラック 黒

※写真を参考にしてください。





○配送

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。

○管理番号

150 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】タトラス TATRAS KARZ BELBO タトラス

ダウン