『Supreme / Coogi Trucker Jacket Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 04時 37分に出品され05月07日 04時 37分に終了予定です。即決価格は30,030円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度はご覧いただきありがとうございます！



Supreme coogi トラッカージャケット



サイズ : Lサイズ



購入先: Stock X



3〜4回程度、着用いたしました。

使用機会が少ないので、出品させて頂きます。



美品かと思いますが、あくまで中古品ですので、神経質な方はあらかじめご遠慮くださいませ。



ご検討のほどよろしくお願い申し上げます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

/

Coogi

Trucker

Jacket

Lサイズ