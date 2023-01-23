『バーバリー Burberry メンズ 長袖 ノバチェック M 8020966【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 26分に出品され03月21日 04時 26分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド...バーバリーロンドン（Burberry London）

サイズ...M（日本サイズOまたはXL）

商品番号...8020966

肩幅...46cm

着丈...76cm

身幅...55cm

袖丈...65cm

首回...42cm

裄丈...84cm

数回着用しました。素人採寸です。特に目立った傷や汚れはありませんが、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

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8020966