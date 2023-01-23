『mont-bell ダウンジャケット XS グレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 36分に出品され03月28日 15時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: mont-bell

- サイズ: XS

- 色: グレー

- ロゴ: mont-bell

- 素材: ダウン



近所のモンベルで昔買って、結局一回も着ませんでした。

サイズはXSですが、私(171cm普通体型)が普通にアウター感覚で着れます。



未使用品ですがずっとクローゼットの中に入れておいたものです。気になる方は購入お控え下さい。

昔に買った物なので袋などは付属しません。



タバコ吸いません。

発送する時は小さく折りたたんで発送する予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

ダウンジャケット

XS

グレー