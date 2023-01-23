『新品未使用タグ付 Misha & Puff スケポン 4y【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 19時 49分に出品され03月27日 19時 49分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付き、試着のみ。

国内セレショにて購入しました。

娘にはあまり似合わないのでお譲りに出します。

ピマコットン

tarragon

4y



【ユニークなデザイン】

このスカートは、フリルのデザインが特徴で、オリーブグリーンの色合いが魅力的です。どんなトップスとも合わせやすく、コーディネートの幅が広がります。



【高品質な素材】

ペルーで手編みされたこのスカートは、伝統的な技術を用いて作られており、耐久性と快適さを兼ね備えています。肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。



【エコフレンドリー】

Misha & Puffは、持続可能な製造プロセスを重視しており、環境に配慮した製品作りを行っています。お子様に優しい選択肢です。



- ブランド: Misha & Puff

- 色: オリーブグリーン

- スタイル: フリルスカート

- 製造国: ペルー

- 手編み: 手作り

- タグ: Misha & Puff



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 110cm