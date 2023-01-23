『1/144 hg 黒い三連星ザクⅠ ３個セット ガンプラ 模型 バンダイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 06時 40分に出品され03月26日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット
|商品の状態:
|新品、未使用
【完成塗装品】HG ガウェイン
¥ 9360
METAL ROBOT魂 アカツキSEED FREEDOM Ver.
¥ 14900
MG ガンダムヴァーチェ
¥ 8580
SCV -70 ホワイトベース 1/1700
¥ 9750
組立済みジャンク品ガンプラ他大量セット バーザムレジオン ジャイオーン トーリス
¥ 10140
HGUC 未開封 ガンプラ 10点セット
¥ 10400
METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 エヴァンゲリオン 新品
¥ 20700
MG バスターガンダム イージスガンダム 2点
¥ 9749
RG ガンダム試作1号機ゼフィランサス + ガンダム試作1号機フルバーニアン
¥ 7800
METAL BUILD メタルビルド ストライクフリーダムガンダム 2024
¥ 34500
ガンダムベース限定カプセルアクション全4種セット
¥ 7488
MG 1/100 プロヴィデンスガンダム
¥ 9048
【限定】ガンプラ HG 1/144 グフ 中日ドラゴンズ コラボモデル
¥ 9360
METAL ROBOT魂
¥ 14400
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ ガンダムマルコシアス 改造＆全塗装
¥ 10842
MGガンダム クロスシルエット
¥ 11500
ナイトフォール 塗装済み完成品
¥ 10500
HG1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット※新品未組立
¥ 11050
落札価格7539円
380 入札履歴
終了
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