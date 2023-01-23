『1/144 hg 黒い三連星ザクⅠ ３個セット ガンプラ 模型 バンダイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 06時 40分に出品され03月26日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プラモデルにしぼって見たい方用↓

#たこやき。ガンプラ







●雨よけ・緩衝材に包み発送致します。



●バラ売り不可です。



●値下げ交渉不可です。



●写真通りです。完璧を求められる神経質な方はご遠慮下さい。



●すり替え防止のため返品不可です。





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スケール···HG

メーカー···BANDAI

種類···キャラクターモデル





種類···ロボット

スケール···1/144

仕様···プラスチック組立キット





よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用